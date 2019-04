Nijmegen is alweer drie festivals rijker

Nijmeegse festivals

1. Oranjepop

Koningsdagfestival De verjaardag van de koning wordt dit jaar weer gevierd in Nijmegen. De stad kleurt oranje en overal is wel iets te doen. Muziek, eten en drinken door heel Nijmegen. Voornamelijk in de parken, zoals het Kronenburgerpark en het Valkhofpark is veel activiteit. In het Hunnerpark staat Oranjepop op het programma. Op 27 april viert de stad het koningsfeest.

oranjepop-nijmegen.nl

2. Het Bevrijdingsfestival

Muziekfestival Op 5 mei is Nederland bevrijd door de Geallieerden. Ieder jaar wordt dit groots gevierd in Nederland en ook in Nijmegen. Het centrum van Nijmegen staat in het teken van de bevrijding en overal wordt gefeest. Neem gerust een kijkje in de parken en op de pleinen.

4en5mei-nijmegen.nl

3. Iconic Festival (nieuw!)

Tributefestival Een van de nieuwe festivals in Nijmegen is Iconic Festival. Het festival staat in teken van tributes. In het Valkhofpark wordt op 11 mei vanaf 13.30 uur tot middernacht gefeest. Het bezoekersaantal ligt nu rond de 3.000. Kaarten zijn te koop vanaf 6 euro.

iconicfestival.nl

4. Dag van het Levenslied

Smartlappenfestival Op Moederdag in het Valkhofpark trekt dit festival jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers. Het genre is ‘smartlap met een knipoog’. Op 13 mei van 14.00 uur tot en met 00.00 uur staat het festival gepland. Tickets zijn gratis.

dagvanhetlevenslied.nl

5. ’t Goffertpark

Muziek Het Goffertpark heeft een uitgebreide muzikale agenda. De volgende muziekfestivals keren terug: Mega Piraten Festijn (13 april), FortaRock (1 en 2 juni), We love the 90’s (24 augustus) en Puur Hollands (25 augustus).



Daarnaast staat er ook artiesten op de Goffert die de wei in hun eentje vullen: Bon Jovi (13 juni met in het voorprogramma Kensington en Navarone), Phil Collins (20 juni) en Muse (27 juni). Anderen beklimmen het podium van het Openluchttheater: Nick en Simon 19 juni), Triggerfinger (28 juni), Typhoon (30 augustus). Daar vindt op 17 mei ook het gevarieerde festival GROFF, op 19 juni het Nederlandstalige Muziek en Cultuur feest en op 7 september het technofestival Het Nestplaats.





6. TREK

Foodtruckfestival Eten, drinken en muziek. TREK staat helemaal in het teken van gezelligheid. Dit foodtruckfestival in het Hunnerpark trekt jaarlijks rond de 7.000 bezoekers. Op 30 mei staan omgebouwde vintagecampers en busjes in het park.

festival-trek.nl

7. Het Zusje van Debbie zet de bloemetjes buiten (nieuw!)

muziekfestival ‘Het Zusje van Debbie zet de bloemetjes buiten!’ Dit veelzijdige muziekfestival wordt op vrijdag 31 mei gehouden in het Honig Complex. Op drie stages kun je genieten van zomerse gezelligheid.

Facebookevent

8. Drift om te Dansen

Technofestival Hét Nijmeegse technofestival breidt zich dit jaar uit naar twee dagen en live-acts. Drift om te Dansen wordt in de VASIM in Nijmegen op 8 en 9 juni gehouden. Het muziekevenement trekt jaarlijks rond de 3.000 bezoekers. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van het festival.

driftomtedansen.nl

9. Music Meeting

muziekfestival Dit driedaagse muziekfestival draait om muziekstijlen van over de hele wereld en is te bewonderen op 8, 9 en 10 juni in Park Brakkenstein in Nijmegen. Music Meeting trekt jaarlijks zo’n 15.000 mensen. Tickets zijn te koop voor drie dagen (€79,-) of per dag (€29,-).

musicmeeting.nl

10. Bierfeesten en MOUT

Bierfestival Bierfestivals Bier, bier en nog eens bier. Bierfestival MOUT staat op het programma: op 21 juni begint dit driedaagse bierfestival. Eerder al, van 8 tot en met 10 juni, kun je bij de Nijmeegse Bierfeesten bier proeven. Check de site van MOUT en De Nijmeegse Bierfeesten voor meer informatie.

Facebookevent

11. DONUTS (nieuw!)

Urban music Weer een nieuw festival: DONUTS. Dit urban music festival vindt plaats op 15 juni en wordt gehouden bij Nyma. Van 13.00 uur tot en met 23.00 uur maakt het muziekfestival haar debuut. Namen als NOT35, Jacin Trill en Poke Pokro staan op het programma.

Facebookevent

12. De Nijmeegse kermis

Kermis De voorjaars-, zomer- en najaarskermis kunnen natuurlijk niet ontbreken dit jaar. Het centrum van Nijmegen komt vol te staan met attracties, eettentjes en kamen met spellen zoals grijpers en schuifmachines. Op 22 juni, 13 juli en 5 oktober is er kermis in Nijmegen.

kermisnijmegen.nl

13. Vierdaagsefeesten

Muziek en theater De Vierdaagsefeesten viert feest! Het is de vijftigste keer dat dit evenement wordt gehouden. Dit wordt luister bijgezet met een nieuw logo en nieuwe uitstraling. De stad en een stuk van Lent zullen van 13 juli tot en met 20 juli in het teken staan van feesten.

vierdaagsefeesten.nl

14. InScience

Wetenschaps- en filmfestival InScience vertoont de top van de wetenschapsfilm en bevindt zich in en rondom LUX. Het festival ontvangt, verspreidt over de vijf dagen, 7.000 bezoekers. Het evenement is van 6 tot en met 10 november.

insciencefestival.nl

16. Gebroeders van Lymborch

Middeleeuws festival Dit feest voor de liefhebber van gekostumeerd spektakel met tal van activiteiten in de binnenstad van Nijmegen vindt plaats op24 en 25 augustus.

gebroedersvanlimburg.nl

17. Theater Avenue

Theaterfestival TheaterAvenue is een vrolijk driedaags festival - van 21 tot en met 23 juni - met theater, muziek, dans, cabaret en kindervoorstellingen. Het vindt plaats op het Valkhof.

valkhoftheateravenue.nl

18. GoShort

Filmfestival Dit internationale filmfestival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét toonaangevende evenement voor de korte film. Van 3 tot en met 7 april worden 133 films vertoond die zijn geselecteerd uit meer dan 2300 inzendingen. Plaats van handeling: tal van locaties met LUX als centrale punt.

goshort.nl

19. Democratiefestival