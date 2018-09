Nijmegen is Gelderse wildplashoofdstad

Het aantal wildplasssers- en poepers is in Nijmegen de afgelopen jaren gedaald, van 602 in 2012 naar 374 in 2016. Maar in 2017 is het aantal weer gestegen naar 437. Dat aantal is goed voor 58.820 euro, zegt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 3 procent van de in totaal in Nederland opgehaalde 1,8 miljoen euro.



Bij de Vierdaagsefeesten zijn ze er druk mee. Tijdens de week worden 535 extra toiletvoorzieningen neergezet, vooral op plekken waar veel wordt wildgeplast. Die worden zo nodig verplaatst in overleg met politie of bij klachten van omwonenden. Er staan borden en ook is inmiddels op zes plekken in het Nijmeegse centrum een speciale Pee back-coating aangebracht in hofjes, steegjes en doorgangen waardoor plas hard terugspettert. Elk jaar worden er opnieuw muren behandeld. Ondanks de lichte stijging ziet Vrijmoet niet dat het wildplassen erger wordt. ,,Maar het is wel een blijvend euvel’’, aldus Vrijmoet. ,,Daarom moeten we blijven zeggen dat wildplassen niet normaal is.’’