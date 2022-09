Nijmegen kan aantal aanvragen energietoeslag amper aan: extra 500 euro pas begin 2023 op de rekening

update Nijmeegse Mark Mulder (30), die succesvol energietoe­slag voor studenten afdwong, plotseling overleden

NIJMEGEN - De Nijmeegse rechtenstudent Mark Mulder is plotseling overleden. Hij kwam onlangs in het nieuws toen hij een rechtszaak tegen de gemeente won over de energietoeslag. Mulder werd slechts 30 jaar.

