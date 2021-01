Nijmegen keek uit het raam en Twitterde: Balletje slaan op Koningsplein, prachtige zonsondergang, Bruls als Avenger

Bijzonder beeld: ‘Jong Oranje’ van Thuisbe­zorgd samen onder afdak van Molen­straat­kerk

22 januari NIJMEGEN - Wie vlak voor etenstijd een ommetje maakt in de binnenstad zal het meteen opvallen: een grote groep jonge mensen in felle oranje kleding onder het afdak van de Molenstraatkerk. Het is niet de selectie van een Nederlands sportteam dat hier verzamelt, maar de bezorgers van Thuisbezorgd.