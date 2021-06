Nijmegen komt slecht uit de bus bij onderzoek naar luchtkwaliteit; reden om ons zorgen te maken?

Theaters kunnen niet wachten en zijn ook in de zomer open

19 juni NIJMEGEN - Gewoonlijk ligt het culturele leven stil in de zomer, maar dit jaar zijn er voorstellingen in alle Nijmeegse theaterzalen. Omdat het eindelijk weer kán. ,,We hebben veel in te halen en bovendien is er nieuw aanbod”, zegt Kenne Peters, programmeur van Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging.