Op die manier wil Nijmegen overlast op de Tweede Walstraat als gevolg van drugstoerisme tegengaan. De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het voorstel van het College om 400.000 euro te betalen voor het pand, 15.000 euro meer dan 't Kunsje bood. Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) noemde de aankoop tijdens de behandeling in de raad noodzakelijk: ,,Laten we niet vergeten dat omwonenden en ondernemers in de buurt bij ons aan de bel hebben getrokken wegens de veiligheid. We moesten wel ingrijpen.’’

Personeelsruimte

Kritiek

Volgens Mark Buck (CDA) blijft daardoor weinig over van de argumentatie van het college: ,,Ik snap ook niet waarom dit allemaal zo snel moet gebeuren. Erg slordig. Mocht zoiets nogmaals voorkomen, zal de CDA tegenstemmen, zelfs als we het inhoudelijk eens zijn.’’



John Brom van stadspartij DNF noemde het zelfs een voorstel dat onder 'stoom, heet water en een trap onder de kont tot stand is gekomen.'



Volgens burgemeesters Hubert Bruls is spoed echter geboden: ,,We kunnen nu eenmaal niet tot in de lengte van dagen politie inzetten in het gebied rondom de Tweede Walstraat. Politie-inzet hebben we elders ook nodig. Daarom moeten we dit probleem nu aanpakken.’’



't Kunsje was niet bereikbaar voor een reactie.