Nijmegen krijgt 13 huizen waar zorgmijder tot rust kan komen

Nijmegen wil Museum Het Valkhof kopen

10:15 NIJMEGEN - Gemeente Nijmegen wil Museum Het Valkhof kopen. Die aankoop is onderdeel van het reddingsplan van 14 miljoen voor het museum. 11 miljoen daarvan komt van de gemeente, maar die vindt dit een te hoge investering in een gebouw dat niet van de gemeente zelf is.