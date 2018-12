Nijmegen krijgt derde Domino's-filiaal, vierde is al in aantocht

De nieuwe winkel is van franchisenemer Max van der Putten, net zoals de andere drie vestigingen in Nijmegen. Daarnaast heeft hij ook pizzabakkers in Best en Veldhoven werken voor zijn Domino's filialen.

De zaak is dagelijks geopend van 11.00 uur tot 22.30 uur. Door de grote groei in Nijmegen zoekt Van der Putten nog naar 200 man aan personeel.

Pizzaoorlog

Domino's Pizza is niet de enige pizzeria in de stad met veel vestigingen. Ook New York Pizza heeft sinds maart dit jaar vier filialen. Domino's meldde toen aan De Gelderlander dat deze concurrentie geen alarmbellen deed rinkelen. ,,Nijmegen gaat héél goed, met gemiddeld 4.000 pizza’s per week. Het is een stad met relatief veel studenten en die vormen een belangrijke doelgroep’’, zei de woordvoerder van Domino’s destijds. Ze houden de concurrentie wel in de gaten.