Nijmegen krijgt een verbod op venten lachgas

Na vier seizoenen wordt geëvalueerd of het verbod op het venten heeft gewerkt, beloofde burgemeester Bruls woensdagavond. ,,Vooral in de zomer is er meer activiteit.”

Begin deze week leek het er nog op dat een meerderheid in de gemeenteraad er niets voelde om zo’n verbod in de algemene plaatselijke verordening (APV) op te nemen. Een grote meerderheid wilde wachten tot er een landelijk verbod zou komen. Lachgas moet niet gecriminaliseerd worden en de burgemeester heeft al voldoende instrumenten om in te grijpen bij overlast, waren andere argumenten.

Quote Er houden zich criminele sujetten mee bezig Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen