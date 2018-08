Stad krijgt eerste shotjesbar: alcohol wegtikken met show en spel

VVD: Ook bij vernieuwd Quackplein weer meer file

11:14 NIJMEGEN - De recente vertragingen rond het Quackplein in Nijmegen heeft de zorgen over de doorstroming van het verkeer bij de gemeentelijke VVD-fractie verder vergroot. Voor fietsers is de weg volgens de VVD bovendien onveiliger geworden, omdat vaker door rood wordt gereden en opstelruimte voor auto's is verkleind. Dit, terwijl een grotere veiligheid het doel was.