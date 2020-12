Nijmegen krijgt er ruim duizend studentenkamers bij

Minder druk in Arnhem

Daarom is er een doelstelling op papier gezet, in het nieuwe ondernemersplan van de organisatie: tenminste duizend nieuwe studentenkamers in Nijmegen. In Arnhem, waar de druk aanzienlijk minder hoog is, wil de SSH& de komende jaren tweehonderd nieuwe kamers realiseren.

In Nijmegen is de SSH& samen met de gemeente op zoek naar mogelijke locaties. De huisvester heeft vooral interesse in locaties in de buurt van de stations, in het stadscentrum en op de campus. Een plek bij het station van Nijmegen-Noord is een concrete wens van de SSH& die in dit deel van de stad nu geen enkel pand heeft.