Nijmegen krijgt geen inleverpunt voor wapens

In die stad konden wapenbezitters begin dit jaar hun wapen inleveren zonder het risico te lopen op strafvervolging. In een tijdbestek van twee weken werden 262 wapens ingeleverd, waarvan 60 vuurwapens. Reden voor de Nijmeegse fractie van D66 om de opties te onderzoeken om zo’n inleverpunt ook in Nijmegen te starten. Van Gent liet eerder al weten de inleveractie uit pragmatisch oogpunt toe te juichen: ,,Ieder ingeleverd wapen is er een minder op straat en draagt bij aan een veiligere stad.”

Generaal Pardon

De college deelt die mening, maar vindt tegelijkertijd dat de situatie in Nijmegen niet vergelijkbaar is met Rotterdam. In Nijmegen registreerde de politie in 2018 81 gevallen van wapenbezit, waarbij het 22 maal om een vuurwapen ging: ‘Uiteraard is elk geval van wapenbezit er altijd één te veel, maar de vraag is wel of de Nijmeegse cijfers nu aanleiding geven om dit fenomeen te prioriteren. We moeten immers ook oppassen om de politie met te veel prioriteiten te belasten, of telkens ad hoc prioriteiten toe te voegen.’