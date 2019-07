Nijmegen krijgt twee openluchtbioscopen: gratis films op Waalkade en bij LUX

NIJMEGEN - Nijmegen krijgt volgende maand twee openluchtbioscopen waar filmliefhebbers gratis naar speelfilms kunnen kijken. Op de vernieuwde Waalkade komt op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus een buitenbios met een groot scherm. Filmhuis LUX neemt een paar dagen daarna het stokje over met filmvertoningen in de open lucht vanaf 20 augustus.

Met de Waalbrug op de achtergrond kunnen filmliefhebbers op de kade kijken naar twee topfilms: Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-zanger Freddy Mercury op vrijdag en een dag later de James Bond-film Skyfall.

Duizend mensen

,,We verwachten misschien wel duizend mensen”, is de schatting van manager Peter van der Schans. Hij is de manager van bioscoop Pathé in Ressen. De grote betonnen trap die er na de vernieuwing van de kade is gekomen, vormt een brede tribune. ,,Wel een kussentje meenemen, want het beton is koud”, tipt Van der Schans. Een stoeltje meenemen kan natuurlijk ook. De films beginnen beide avonden om 21.15 uur.

De buitenbios aan de Waalkade is een cadeautje aan de stad van Pathé én van Holland Casino. De bioscoop in Ressen, voorheen Cinemec, is nu één jaar van Pathé en Holland Casino zit dertig jaar aan de Waalkade.

Iconisch

Dat bioscoop Pathé naar de stad komt, is voor het eerst. Eerdere jaren hield de bioscoop in Ressen openluchtvertoningen bij de bioscoop aan de Lentse Plas, daar kwamen zo'n acht- à negenhonderd bezoekers op af.

,,We willen de stad in, de nieuwe plek aan de Waalkade met het verlaagde plateau is supergaaf. En dan de Waalbrug op de achtergrond, hoe iconisch is dat”, zegt manager Van der Schans. De de bioscoop werkt op deze manier natuurlijk aan de naamsbekendheid, en dat is het achterliggende doel.

,,We willen een stukje zichtbaarheid in de stad. Onze bioscoop ligt wel dichtbij Nijmegen, maar de Waal is voor sommigen een blokkade. Terwijl het vanaf Nijmegen maar tien minuten fietsen is.”

Quentin Tarantino

Onder de noemer LUX Open Air pakt het gelijknamige filmhuis eind augustus uit met gratis openluchtvertoningen. Op het plein voor LUX aan de Mariënburg worden vijf films van Tarantino vertoond. Aanleiding om Quentin Tarantino tot ‘hoofdrolspeler’ te benoemen, is de première in augustus van zijn nieuwste film Once upon a time… in Hollywood. Voor de filmweek heeft LUX de films Inglourious Basterds (2009), Four Rooms (1995), Jackie Brown (1997), The Hateful Eight (2015) en Pulp Fiction (1994) geselecteerd.