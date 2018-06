‘Nijmegen, laat herdenking 'nazi-kerkhof' stoppen’

Drugsdea­ler krijgt centrumver­bod na dealen in Tweede Walstraat

19:49 NIJMEGEN - Tijdens een drugsactie in Nijmegen heeft de politie dinsdagavond een dealer aangehouden in de Tweede Walstraat. De dealer, een 20-jarige inwoner van Nijmegen, mag de komende negentig dagen niet in het centrum komen.