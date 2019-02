Nijmegen levert definitief voorstel in voor organiseren EuroGames 2022

Motie: ‘Zorg dat alle kinderen bovenbouw toegang tot computer hebben’

10:55 NIJMEGEN - Alle basisschoolleerlingen in de bovenbouw moeten gebruik kunnen maken van een laptop of computer. Dat zegt Paul Eigenhuijsen van de Nijmeegse partij VoorNijmegen.Nu. Ouders met een laag inkomen kunnen in Nijmegen op dit moment alleen een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de aanschaf van een laptop of computer als hun kind in groep 6 zit.