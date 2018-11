Nijmegen maakt weg vrij voor roetveegpieten, maar donker blijft de mode

NIJMEGEN - Nijmegen is tot nu toe een stad waar Zwarte Pieten de Sint begeleiden bij de intocht. Maar misschien loopt er op zaterdag 17 november wel een enkele roetveegpiet op de Waalkade. Er is een kans dat wellicht dit jaar of volgend jaar voor het eerst roetveegpieten te zien zijn bij de intocht in Nijmegen.

Tot op heden waren de Nijmeegse Pieten donker gekleurd, maar niet pikzwart. Ook kroeshaar, gouden ringen en dikke, rode lippen zijn al enkele jaren taboe.

GroenLinks-raadslid Quirijn Lokker probeert dit jaar de roetveegpieten in de stad te introduceren en stelde daarover vragen aan burgemeester en wethouders. Of zijn plan gaat lukken is vooralsnog onduidelijk, omdat de antwoorden van burgemeester Hubert Bruls en zijn collegegenoten niet eenduidig zijn. In de ene zin zeggen ze het uiterlijk over te laten aan de stichting, in de volgende zin zeggen ze bereid te zijn met de stichting in gesprek te gaan. Verder voegen ze er aan toe dat alle Pieten welkom zijn.

'Zeer ervaren pieten’

De stichting die de intocht in Nijmegen organiseert, houdt vast aan de lijn van het Sinterklaasjournaal en de landelijke tv-intocht van de NTR. ‘We willen de kinderen niet in verwarring brengen’, is het credo. Voorzitter Wouter Fremery is er nu nog niet uit wat de kleur van de Nijmeegse Pieten zal zijn. ,,We wachten het gesprek met de burgemeester daarover af. Dan kijken we wel of het 1, 6 of 60 roetveegpieten worden.”

Fremery vindt de uitleg van de NTR wel steekhoudend. ,,Piet is eigenlijk wit maar wordt steeds zwarter naarmate hij vaker door de schoorsteen gaat. In Nijmegen komen meestal zeer ervaren pieten die dus wat donkerder zijn.”

Leuk voor iedereen

Raadslid Lokker is tevreden met het antwoord van burgemeester en wethouders op zijn vragen. ,,Ik ben blij dat ze in gesprek gaan met de stichting. Daarmee laten ze zien dat ze het belangrijk vinden. Ook het statement dat alle pieten welkom zijn geeft aan: dit moet een leuk feest zijn voor iedereen. Verder is het niet aan de politiek om het te bepalen.”

De politie verwijderde vorig jaar tijdens de intocht in Nijmegen een spandoek met de tekst ‘Stop Black Face, Zwarte Piet is racisme’. Het doek hing korte tijd aan de Waalbrug.