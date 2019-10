Nijmegen maakt zich nu al op voor kerstverlichting

NIJMEGEN - Ze hangen er al, de eerste kerstverlichtingsarmaturen in de Nijmeegse binnenstad. Mannen van het gespecialiseerde bedrijf Starlight maandag begonnen om de light trees in de Bloemerstraat, In de Betouwstraat en Molenstraat. ,,We zijn aan de vroege kant,” beaamt binnenstadsmanager Maarten Mulder.

Maar, voegt hij eraan toe, de mannen zijn nog wel een paar weken bezig voordat de kerstverlichting in de héle binnenstad hangt. Op zondag 3 november is er een officieel moment waarop in de héle binnenstad de kerstlichtjes aan gaan. Maar vanaf half oktober, schat hij, zullen stap voor stap de kerstlichtjes in de winkelstraten wel aan gaan. Want waarom wachten als alles werkt en is aangesloten? En het bovendien al steeds vroeger donker begint te worden? ,,Kerstverlichting is toch vooral bedoeld om de donkere dagen op te fleuren.”

Oranjesingel volgt in november

Ook sinds jaar en dag beroemd in Nijmegen en omstreken: de overweldigende kerstversiering aan de Oranjesingel ter hoogte van de hotels Blue en MANNA. Die lichtjes worden vrijdagavond 1 november ontstoken, zegt Sander Hendrix, eigenaar van beide zaken: ,, Speciaal voor die gelegenheid komt ook een operazangeres, die het geheel muzikaal begeleidt.”

Volledig scherm Hotels Blue en MANNA aan de Oranjesingel in Nijmegen. © Derks Fotografie

In voorgaande jaren kreeg Nijmegen pas laat kerstkerstverlichting, vaak pas ergens halverwege november. Dat komt, legt Mulder uit, omdat tot vorig jaar er per winkelstraat afspraken moesten worden gemaakt, ook over de financiering. En als een aantal straten daar laat mee is, sta je achteraan in de rij bij professionele bedrijven, zoals Starlight, om de kerstversiering op te hangen. Dit jaar is het anders, want nu wordt de opdracht centraal vanuit alle binnenstadsondernemers verstrekt.

Binnenstadsfonds