Nijmegen mag als proefgemeente met testbewijzen vervroegd weer van het slot

Meer dan duizend steunbetui­gin­gen, maar referendum Veur Lent is nog lang niet in zicht

27 maart NIJMEGEN - Het lukte Paul Eigenhuijsen, voorman van de kleine lokale partij VoorNijmegen.Nu, in zes dagen tijd 1386 steunbetuigingen te verzamelen voor een referendum over woningbouw op stadseiland Veur Lent. Een indrukwekkend aantal, maar daarmee is de volksraadpleging er nog lang niet. Vier vragen over de route daarnaartoe.