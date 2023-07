Nijmegen: meer dan tweeduizend jongvolwassenen wonen (nog) met ouders

De mooiste foto’s van Down The Rabbit Hole, dag 3: de laatste dag van dat ‘prettige, lieve, vrolijke’ festival

Dag 3 van Down The Rabbit Hole markeert de eindstreep. Het driedaagse festival in Beuningen gaat zijn laatste dag in en startte met optredens van onder meer Odette en Elephant. De afsluitende dag gaat gepaard met prima weer: een heldere blauwe lucht afgewisseld met her en der wat bewolking. Aan het begin van de avond genoten de festivalgangers van de Britse singer-songwriter, Ben Howard, die tijdens zonsondergang zal worden afgewisseld door Paolo Nutini. De eer is dit jaar aan Sedef Adasi om het driedaagse festival af te sluiten. Fotograaf Gerard Verschooten legde de dag vast.