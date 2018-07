Nijmegen moet drie weken afzien rond opengebroken Quackplein

,,Als ik niet ingrijp zijn er mensen die tussen de machines doorfietsen. Die hebben helemaal niet in de gaten hoe gevaarlijk dat kan zijn.’’ Edwin Grotenhuis is verkeersregelaar en moet fietsers en wandelaars de goede kant op leiden. ,,De wegwerkers moeten veilig kunnen doorwerken en we willen ook niet dat passanten tegen een draaiende kraan botsen.’’



Het Quackplein is sinds gisteren veranderd in één grote mierenhoop. Je ziet er materieel en mensen van Pauwels, Heijmans, André Weijers en Dynnic. Als de sloophamer het asfalt los slaat is het een hels kabaal.



Het plein krijgt nieuwe verkeerslichten die flexibel kunnen inspelen op het verkeersaanbod en de routes voor fietsers en voetgangers worden logischer en overzichtelijker.