Nijmegen na Utrecht en Amsterdam meest aantrekkelijke stad

70 dagen cel voor 17-jarige Marokkaan­se veelpleger die beveiliger Coop in kruis schopt

14:13 DEN BOSCH/NIJMEGEN - Zwaaiend met een fles slaat een 17-jarige Marokkaan op 26 oktober 2018 een beveiliger van de Coop aan de Molenstraat in Nijmegen in het gezicht en in het kruis. Het slachtoffer heeft de verdachte even daarvoor betrapt op het stelen van twee flessen wodka en meerdere bierflesjes uit de supermarkt. De rechter in Den Bosch heeft hem nu veroordeeld tot 70 dagen jeugddetentie.