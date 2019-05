Nijmegen neemt alsnog maatregelen nadat vrachtwagen de Waalbrug voor derde keer blokkeert

De maatregel werd maandag aangekondigd door de gemeente Nijmegen. Dat gebeurde nadat het voor de derde keer in zes dagen tijd was misgegaan. Opnieuw negeerde een chauffeur de borden waarop staat dat er gedurende de renovatie van de brug - in maart begonnen - géén grote vrachtwagens over de oude Waalbrug mogen.

De uit Roemenië afkomstige chauffeur was op weg van Malden naar Arnhem. Voor de toegangsweg naar de brug negeerde hij diverse borden en omzeilde hij een hoogtebarrière die alle verkeer hoger dan 3,1 meter moet tegenhouden. ,,Volgens mijn gps moet ik hier rechtsaf. Slechts 2 kilometer en dan begint de snelweg’’, verklaarde hij verbouwereerd.

Verboden terrein

Op de Waalbrug is de komende anderhalf jaar wegens werkzaamheden zowel stadinwaarts als -uitwaarts slechts één rijstrook beschikbaar. Deze stroken liggen beide buiten de boogconstructie van de brug en hebben ieder een capaciteit van maximaal 3,5 ton en een doorrijhoogte van 3,1 meter. Daarmee is de brug tijdens de renovatie verboden terrein voor de meeste vrachtwagens.

Volledig scherm Tijdens de langdurige reconstructie van de Waalbrug bij Nijmegen is er op de brug zelf maar één rijstrook stadinwaarts en één staduitwaarts open. Vrachtwagens mogen de brug helemaal niet op. © Paul Rapp

Vorige week dinsdag en woensdag was het ook al raak. Ook toen ondervond het verkeer flink hinder van de 'stuurfout’ van de chauffeurs die achterwaarts terug moesten manoeuvreren, de brug af. De vertraging liep dinsdag zelfs op tot een uur.

‘Niet echt een verklaring’

,,Sinds de start van de werkzaamheden eind maart zijn er nauwelijks problemen met vrachtwagens geweest’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We hebben niet echt een verklaring voor het feit dat het nu ineens drie keer in korte tijd fout gaat. De inrichting van de weg is veilig en voldoet aan alle wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor de borden en hoogtepoorten die al eerder op de route aangeven dat vrachtwagens niet over de Waalbrug mogen. Aan die bewegwijzering is niets veranderd.’’

Honderden keren per dag kiezen vrachtwagenchauffeurs wél de juiste omleidingsroute, voegt hij er aan toe. “De drie chauffeurs die recentelijk in de fout zijn gegaan, lijken bewust borden te hebben genegeerd. En ze hebben de verkeerde rijbaan, namelijk die van de bussen, genomen. Alle drie zijn ze daarom ook beboet door de politie.’’

Boete

Omdat de impact groot is als het toch fout gaat, onderzoekt de gemeente nu dus samen met Rijkswaterstaat of de overlast kan worden beperkt. ,,We gaan kijken of we extra ruimte kunnen creëren bij de hoogteportalen zodat we vrachtwagens die alle eerdere signalen negeren snel aan de kant kunnen zetten. Zo veroorzaken ze minder hinder als ze terug moeten draaien. Deze aanpassing wordt nu bestudeerd en zo snel mogelijk uitgevoerd.’’