Nijmegen-Noord krijgt 91 appartementen, speciaal voor senioren

Bekerdroom NEC wordt tragedie, ‘schlemiel’ Okita ligt er wakker van

18 februari ALMELO - De bekerdroom van NEC is een tragedie geëindigd. Met VVV-debutant Meritan Shabani als de grote beul. Zijn doelpunt in de verlenging, de 1-2, zorgde woensdag na 120 minuten vechtvoetbal in Almelo voor een Nijmeegs tranendal. De gewenste clash met rivaal Vitesse in de halve finale blijft zo een illusie.