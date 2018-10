Nijmegen-Noord krijgt topsporthal

Zaligebrug valt in de prijzen bij Dutch Design Awards

12:01 NIJMEGEN - De Zaligebrug over de Spiegelwaal in Nijmegen is een van winnaars van de Dutch Design Awards. Deze tweehonderd meter lange brug in de uiterwaarden over de nevengeul, staat normaal boven het water. Bij hoogwater kan (een deel van) de brug onderlopen.