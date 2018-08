Nijmegen pakt foutparkeerders bij Lentse Plas aan

Een miljoenen­wo­ning kopen? In Nijmegen heb je weinig keus

16:57 NIJMEGEN - De koper van het penthouse in Estel Residence (het vroegere Estelgebouw) in Nijmegen had in deze stad niet zo heel veel alternatieven om zijn miljoenen aan een woning te besteden. Op dit moment staan er op huizenwebsite Funda slechts vier te koop met een vraagprijs hoger dan 2 miljoen euro.