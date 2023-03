Nijmegen pakt overgewicht bij jeugd aan, maar vette hap hoeft niet in de ban: ‘Wél meer gezonde opties’

Man (40) uit Wolfheze die spoor van vernieling achterliet, hoeft cel niet in vanwege psychose

Een 40-jarige man uit Wolfheze hoeft van de rechtbank in Arnhem niet de cel in, ondanks dat hij meerdere strafbare feiten pleegde. Hij leed aan een psychose en daarom was hij volledig ontoerekeningsvatbaar, zo oordeelde de rechtbank vrijdag.