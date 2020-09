Nijmegen piekt met 86 coronabesmettingen in een week: kijk op deze kaart hoe het in jouw regio zit

interactieve kaartNIJMEGEN - Een hoog aantal besmettingen in Nijmegen (86) stuwt de regionale coronacijfers van de afgelopen week op. In totaal bleken er in zeven dagen tijd 329 mensen positief getest in grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en Utrechtse Heuvelrug. Een stuk meer dan in de afgelopen weken.

De Nijmeegse coronacijfers zijn deze week vergelijkbaar met het aantal besmettingen in de stad tijdens de eerste golf van het virus in april. Toen werden wel veel minder mensen getest, alleen ernstig zieke patiënten en zorgpersoneel werd in die periode van de eerste coronagolf getest. Een deel van de besmettingen in de stad is toe te schrijven aan een uitbraak bij café Van Rijn. Inmiddels zitten 170 studenten in quarantaine vanwege besmettingen in of bij het café. Maar er zijn in de stad meerdere besmettingsclusters.

Wil je weten hoe het in jouw regio zit? Kijk hieronder op de kaart voor het totaal aantal besmettingen van afgelopen twee weken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Wachttijd testen loopt op

Bleef het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in deze regio nog op een zelfde niveau (227 en 220), deze week is weer een duidelijke toename te zien. Nog altijd vinden de meeste besmettingen thuis plaats, zo stel het RIVM. Doordat steeds meer mensen een test aanvragen, lopen de wachtijden bij de GGD-en bovendien op en kan niet iedereen tijdig getest worden.

Ook veel besmettingen in Arnhem en de Vallei

Ook in Arnhem (50) stijgt het aantal coronagevallen flink. In de regio rond Ede blijft het virus tevens rondwaren. Zowel in Ede (36) als in Veenendaal en Wageningen (beide 16) zijn de cijfers nog altijd flink hoger dan in de afgelopen maanden.

De stijging van het aantal besmettingen blijft voorlopig nog niet zichtbaar in de ziekenhuizen. In de afgelopen week werden twee personen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige klachten door het coronavirus. Het gaat om inwoners van Ede en Berkelland.

Hieronder de ziekenhuisopnames per regio

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Twee mensen overleden aan het virus

Het virus blijft in deze regio ook dodelijke slachtoffers maken. Twee mensen overleden in de afgelopen week aan de gevolgen van het virus; één inwoner van Arnhem en één inwoner van Nijmegen.