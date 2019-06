Saifuddin is één van de sprekers op een congres dat woensdag op de Nijmeegse universiteit wordt gehouden. Onderwerp van de dag: de gematigde islam.



Daar is de komst van Saifuddin totaal niet mee te rijmen, zegt Nijmegen Rechtsaf-voorman Michael van den Bergh: ,,Hij is minister in een land waar de sharia-politie op straat regeert en lijfstraffen aan de orde van de dag zijn. Onbegrijpelijk dat hij komt spreken over een congres dat gaat over de gematigde islam.”