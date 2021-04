Nijmegen reserveert 4,5 miljoen euro om binnenstad vitaal te houden

NIJMEGEN - De Nijmeegse binnenstad krijgt te maken met veel meer leegstand als de coronacrisis voorbij is. Door allerlei steunpakketten valt de schade nu nog mee, maar wethouder Monique Esselbrugge gaat er vanuit dat de grote klap nog komt. ,,Daarom moeten we het centrum nu een impuls geven”, is haar overtuiging.