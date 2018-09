Nijmegen schreeuwt om koks, restaurants staan in de rij

Nijmege­naar krijgt geen straf voor kapot snijden gasslang en dreigen met vuur

10 september ARNHEM/ NIJMEGEN - De rechtbank ziet geen bewijs dat een 25-jarige man uit Nijmegen in december zijn buurt in gevaar heeft gebracht. Hij sneed weliswaar de gasslang in zijn woning door en drukte een aansteker in, maar dit duurde zo kort dat er geen gevaar was voor een explosie. De rechtbank sprak de man maandag vrij.