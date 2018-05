Nijmegen scoort hoog bij toeristen

Leiden scoort even hoog als Nijmegen, maar plaatsen als Haarlem, Groningen, Breda en Arnhem allemaal lager. Bezoekers geven Nijmegen een 7,3. Met 7,4 doet alleen Den Bosch het dus nog ietsje beter.

Festivals

De hoge score heeft Nijmegen met name te danken aan de culturele festivals en evenementen. Met een score van 6,9 springt de stad er op dat onderdeel echt uit. De posities 2 tot en met 11 worden ingenomen door steden met een score van 6,6 (Den Bosch en Leiden) tot 6,1 (Alkmaar). Naast Groningen en Eindhoven heeft Nijmegen in de ogen van de toerist ook het meest aantrekkelijke aanbod aan poppodia en andere podiumvoorzieningen.



De toeristische ranglijst is gebaseerd op vierjaarlijks onderzoek door LAGroup/NBTC-Nipo. Bezoekers aan de steden zijn gevraagd over hun bevindingen. Mensen die nog nooit in een of meer van de onderzochte plaatsen zijn geweest, werden gevraagd naar het toeristisch imago ervan.



Nijmegen heeft zich niet aangemeld voor het onderzoek en er dus ook niet aan meebetaald. Voor een zinvol onderzoek is de stad echter wel meegenomen in de zogeheten benchmark van vergelijkbare provinciesteden.

Volledig scherm Festivals en evenementen maken Nijmegen populair. Zo trekt het Goffertpark vele duizenden muziekliefhebbers, zoals vorig jaar bij het concert van Robbie Williams. © Gerard Verschooten

Sterke groei

Stedentoerisme laat de afgelopen jaren een sterke groei zien en in Nederland speelt het bezoeken van steden, voor zowel vrijetijds- als zakenreizigers, een belangrijke rol. Hoe aantrekkelijker een stad is, hoe gunstiger dat is voor de stedelijke economie.

Per stad hebben circa 400-600 respondenten de vragenlijst ingevuld. Hen werden in totaal veertien tegengestelde begrippen van sfeeraspecten voorgelegd. Wordt de stad bijvoorbeeld als aantrekkelijk gezien of, integendeel, juist als onaantrekkelijk? Of wordt een stad als bruisend of juist als saai gezien, gastvrij of ongastvrij, veilig of onveilig?

Ook al afficheert Nijmegen zich als oudste stad van Nederland, het relatief kleine Zutphen wordt door de reiziger als meest historisch gezien. Leiden, Den Bosch, Deventer, Haarlem, Dordrecht en Nijmegen volgen echter op de voet.