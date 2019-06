Nijmegen sluit illegale Airbnb na overlast in de wijk

De Refter open in tentamen­tijd; niet druk, wel goeie reacties

23 juni NIJMEGEN - Die zagen veel studenten niet aankomen: de Refter was afgelopen zaterdag en zondag open. Het restaurant van de Radboud Universiteit was voor de eerste keer in een weekeinde in de tentamentijd in bedrijf. Je kon er niet over de hoofden lopen, zegt locatiemanager Rens Janssen, maar de reacties waren wel heel positief.