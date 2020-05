Nijmegen snijdt speculant de pas af in stationsgebied

Jan kwam nooit meer terug - het drama van drie Nijmeegse broers

11:23 NIJMEGEN/ DEN HAAG - Nijmegenaar Vic Roothaan werd in 1943 door de Duitsers gezocht. Hij zat in het verzet en dook onder. In zijn plaats werden zijn twee broers opgepakt. Clemens overleefde ternauwernood, Jan stierf in Bergen-Belsen. Het heeft de familie getekend, tot de dag van vandaag.