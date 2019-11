Nijmegen stopt procedure voor sluiting café Van Rijn; kort geding van de baan

De gemeente Nijmegen laat desgevraagd weten dat café Van Rijn heeft verzuimd een nieuwe vergunning aan te vragen na een nieuwe bedrijfsvorm.



,,Dit is wel verplicht. Vanaf mei is de gemeente hier al mee bezig. Toen herhaaldelijk waarschuwen niet hielp, is de volgende stap gezet en is besloten café aan te schrijven met de mededeling dat er gesloten gaat worden. Pas hierna heeft de ondernemer een complete, kansrijke aanvraag gedaan voor een nieuwe vergunning, dat was afgelopen week. Hierop heeft de gemeente nu de procedure tot sluiting stopgezet,” aldus een woordvoerder van burgemeester Bruls.



Hij vindt het jammer dat het zover moet komen. ,,We gebruiken onze capaciteit en belasting geld liever voor andere zaken.”



In de horecawereld deden afgelopen tijd allerlei geruchten de ronde over café Van Rijn, onder meer dat de populaire zaak verkocht zou zijn.