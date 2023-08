Nijmegen tegen plan provincie buslijnen in de stad aan te passen: ‘Wacht tot 2026’

Juliana verspeelt vroege voorsprong in Brabant en houdt punt over aan openingsdu­el

Juliana’31 is het seizoen in de vierde divisie begonnen met een sof. De Maldenaren verspeelden zondag in het eerste competitieduel bij het vorig seizoen gepromoveerde Nemelaer een 0-2 voorsprong. In Haaren werd het 2-2.