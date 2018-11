Nijmegen tegen Racisme zaterdag zeker de straat op, Racial Volunteer Force 'maakt misschien wandeling’

LIVE | NEC zint op wraak bij Jong Ajax

19:38 AMSTERDAM - Op voetbalcomplex De Toekomst in Amsterdam wil NEC vanavond (aftrap 20.00 uur) revanche nemen op Jong Ajax. De beloftenploeg won vorig seizoen in eigen huis twee keer van de Nijmegenaren (2-0 en 1-0). Het eerste duel moest over omdat bij Jong Ajax een speler meedeed die niet had mogen spelen.