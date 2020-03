Nijmegen telt 6 nieuwe coronaslachtoffers, totaal nu op 14

VIDEO Voetbal­lers VV OSC Zaterdag stappen moeiteloos in hun nieuwe ‘rol’ en gaan de uitdaging aan

11:23 OOSTERHOUT - Alle voetballers zitten in hetzelfde schuitje. Voor de veiligheid is in verband met het coronavirus elke voetbalactiviteit in groepsverband uitgesloten. De mannen van VV OSC Zaterdag uit Oosterhout kunnen niet stilzitten. Ze lieten zich graag uitdagen voor de Stay Home Challenge en maakten een toffe video.