Nijmegen verkoopt grond voor bouw moskee bij station De Goffert

De initiatiefnemers hebben heeft woensdagmiddag het voorlopige schetsontwerp van de nieuwbouw van Eyup Sultan Moskee gepresenteerd, plus de inrichting van het terrein eromheen. Het koopcontract met de Islamitische Stichting werd dinsdag 8 oktober afgesloten. Voor de wijkbewoners is er maandag 21 oktober een informatieavond. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.

De moskee bestaat niet alleen uit gebedsruimten maar er worden ook winkeltjes, kleinschalige horeca en een kapsalon ingericht. Verder is voorzien in een stilteruimte voor andersgelovigen. Vanaf het Goffert-station worden wandelroutes in het groen aangelegd. De gemeente denkt dat zo de hele omgeving er beter uit gaat zien.



Rechtsextremisten

Om de bouw van de moskee mogelijk te maken moet het bestemmingsplan van het parkeerterrein aangepast worden. De voorbereidingen zijn al gestart, de formele procedure begint naar verwachting eind van dit jaar of begin volgend jaar. Dan kunnen er bezwaren ingediend worden.



De plannen voor de nieuwbouw zijn er al jarenlang en dat heeft ook al regelmatig tot protesten geleid van met name rechtsextremisten.