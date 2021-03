Nijmegen verschiet van kleurtint, maar blijft een sterk verdeelde stad: ‘Men zet zich af tegen de linkse elite’

Monsterze­ge voor Lisa Westerveld, Sigrid Kaag de populair­ste in Nijmegen

22 maart NIJMEGEN - In Nijmegen heeft het Nijmeegse GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week bijna evenveel stemmen binnengehaald als fractievoorzitter Jesse Klaver. Dat blijkt uit de definitieve stemuitslag, die maandag is geopenbaard. De grootste stemmentrekker in Nijmegen is D66-lijsttrekker Sigrid Kaag.