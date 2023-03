Nijmegen viert Internationale Vrouwendag: ‘Vandaag mag ik extra hard schreeuwen’

Internationale Vrouwendag vieren is nodig, vindt de studente. De cijfers liegen er niet om. Volgens feiten van WomenInc verdienen vrouwen per uur gemiddeld 13 procent minder dan mannen, de helft van alle jonge vrouwen tussen 16 en 24 jaar is volgens diezelfde organisatie slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op de 28e plaats.



Op Internationale Vrouwendag wordt stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen in onze samenleving.



Één van de sprekers in Hubert is Bep Dijkhuizen. Met andere vrijwilligers heeft zij onlangs in Nijmegen de eerste ‘Heksennacht’ gehouden. Een grote groep vrouwen ging die nacht de straat op gingen met fakkels, vlaggen en liederen om op te komen voor de rechten van de vrouw. Ze wilden dat vrouwen ook ’s nachts veilig over straat konden lopen, zonder seksuele intimidatie en geweld.