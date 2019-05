Nijmegen wil als proef legale wiet verkopen en meldt zich bij ministerie

Gekkenhuis bij taxibedrij­ven in Nijmegen sinds 6.00 uur vanmorgen

15:04 NIJMEGEN - Door de OV-staking is het de hele dag al een gekkenhuis bij Nijmeegse taxibedrijven. Terwijl in Den Haag gemeld wordt dat taxichauffeurs ook worden geraakt door de staking en het erg rustig hebben, is dit in Nijmegen zeker niet het geval.