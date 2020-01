Nijmegen wil eind volgend jaar starten met bouw gigantische woontoren en parkeergarage

De woontoren mag volgens het bestemmingsplan maar liefst 120 meter hoog worden, zo’n veertig verdiepingen. Daarmee zou de wolkenkrabber de hoogste toren van Nijmegen worden. Dat is nu het Erasmusgebouw met 88 meter en 22 verdiepingen.

We moeten veel huizen bouwen en een flinke woontoren past goed op die plek Woordvoerster gemeente Nijmegen Een parkeergarage, die ruimte moet bieden aan auto's van bewoners van de toren, maar ook aan bezoekers van de stad en bewoners van de Handelskade, mag plaats bieden aan maximaal negenhonderd voertuigen.



Volgens een woordvoerster van de gemeente moet nog onderzocht worden hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk nodig zijn en is dat ook afhankelijk van hoe hoog de woontoren uiteindelijk wordt. De gemeente sprak eerder de wens uit over een toren van ongeveer 110 meter.

Hoe komt-ie er uit te zien?

De woontoren moet drie bredere onderste bouwlagen krijgen, waarvan de onderste verdieping aan de voorzijde langs de Voorstadslaan is bestemd voor winkels en andere commerciële doeleinden. De rest is bedoeld voor woningen. Eerder werd al bekend dat de woningen moeten bestaan uit een mix van studentenhuisvesting, sociale huur, vrije huur en koopwoningen.

Volgens het bestemmingsplan ‘past de woontoren in de reeks van hogere gebouwen in de rand van het stadscentrum, zonder dominant te worden over het historische centrum en de laagbouw in Nijmegen West’. Het plan om op deze plek een woontoren te realiseren speelt al zo’n tien jaar, maar eerder kwam een aanbesteding niet van de grond door de economische crisis.

,,We moeten veel huizen bouwen en een flinke woontoren past goed op die plek. We zoeken nog een partij die dit gaat ontwikkelen. We verwachten dit jaar een bouwer te hebben. Ook moet dan blijken hoe we de verkeerssituatie precies gaan inrichten’’, zegt een woordvoerster van de gemeente Nijmegen.

