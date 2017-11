Nijmegen wil foute huisbazen aanpakken

Onder anderen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wordt verzocht om actie te ondernemen. Huisjesmelkers maken misbruik van het gebrek aan woonruimte door studenten veel te hoge huren in rekening te brengen. Ook zouden ze hun huurders intimideren als zij te hoge huren of gebrekkig onderhoud melden bij de huurcommissie.



Stichting Huurteams Nijmegen meldt dat studenten gemiddeld vijftig euro te veel betalen per maand. ,,Soms loopt dat bedrag op tot enkele honderden euro's. Het probleem wordt in de loop der jaren alleen maar groter", vertelt Maarten Heinemann van de stichting. ,,Jaarlijks helpen we zo'n driehonderd huurders met hun strijd tegen te hoge huren."