Nijmegen wil geen demonstranten langs route Sinterklaas-intocht

Er is overigens nog steeds geen officiële melding van een demonstratie binnengekomen bij de gemeente Nijmegen. De groepering Kick Out Zwarte Piet heeft dat protest wel aangekondigd via onder meer Facebook.



,,We gaan een demonstratie niet verbieden”, legt burgemeester Bruls uit, ,,want het demonstratierecht is absoluut. Als ze zich alsnog melden, zal ik zeggen dat ze moeten overwegen naar een ander locatie uit te wijken. Het is tijdens de intocht hartstikke druk in de stad en het is natuurlijk niet toegestaan om de intocht te verstoren.”