Nijmegen wil jonge vluchtelingen opnemen en vraagt staatssecretaris hen toe te laten

De Nijmeegse politiek wil jonge vluchtelingen uit Lesbos opvangen. Die boodschap is ook een signaal naar de landelijke regering. Hoe die opvang moet? Daar praat het Nijmeegse stadsbestuur vanavond over.

De praktijk leert dat kinderen meestal bij gezinnen met een migrantenachtergrond terechtkomen.

In Duitsland is de regering om, nadat gemeenten daar hadden aangegeven kinderen te willen opvangen die onder erbarmelijke omstandigheden in de Griekse kampen leven. Raadsleden Ammar Selman (PvdA) en Jeanine Brummel-Ahlaloum (GroenLinks) hopen dat in Nederland hetzelfde gebeurt.

Zij vragen het stadsbestuur om in Nijmegen alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen en een beroep te doen op de staatssecretaris hen toe te laten. De meerderheid van de gemeenteraad schaart zich achter dit standpunt.

Vijfhonderd kwetsbare kinderen

,,Als wij drieduizend vluchtelingen in Heumensoord kunnen opvangen, dan kunnen we zeker enkele tientallen kinderen helpen", zegt Selman. Nijmegen is niet de enige gemeente die zich sterk maakt voor jonge vluchtelingen. Ook steden als Leiden, Den Haag, Utrecht en Amsterdam willen kinderen opvangen. Zij steunen de oproep van Defence for Childeren, Stichting Vluchtelingen en VluchtelingenWerk Nederland die gemeenten vroegen vijfhonderd kwetsbare kinderen aan een veilige plek te helpen.

In Nederland voert Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen, de opvang uit. Kinderen tot en met 15 jaar worden bij gezinnen geplaatst, vaak mensen met een migrantenachtergrond, Nidos werft ze zelf. ,,Nidos heeft geen wachtlijsten. Ook in 2015, toen er een grote instroom was, waren er voldoende gezinnen", laat een woordvoerster weten.