Nijmegen wil niets weten van meer woonwagens

Rechtbank ziet seks met jonge vluchtelin­ge als liefde, niet als ontucht

29 november ARNHEM / NIJMEGEN - Een Iraakse jongeman van 19 of 20 (nooit duidelijk geworden) is donderdag vrijgesproken van ontucht met zijn nu 16-jarige vriendinnetje. In tegenstelling tot de officier van justitie twee weken geleden, vindt de rechtbank dat hij een gelijkwaardige relatie had met zijn toen 15-jarige liefde in Nijmegen. De officier van justitie had 15 maanden cel geëist.