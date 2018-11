Nijmegen wil Regenboogspelen in 2022 organiseren

Voor eind december moet er een bidbook ingeleverd worden bij de Europese organisatie, waaruit blijkt dat Nijmegen geschikt en enthousiast is over de Regenboogspelen. Het is niet bekend of er meerdere steden in de race zijn voor de Euro Games van 2022.

Diversiteit bij verenigingen

Het internationale LHBTI-evenement van twee tot drie dagen wordt georganiseerd onder licentie van de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF). Het doel is sporten toegankelijker te maken voor alle bevolkingsgroepen en de diversiteit binnen verenigingen te bevorderen.



Naast de sportwedstrijden is er een openings- en sluitingsceremonie plus een uitgebreid bijprogramma. Dat is een goede gelegenheid voor Nijmegen om zich als roze stad te presenteren, volgens de Nijmeegse commissie LHBT die ook enthousiast is over de mogelijke komst van de Euro Games. Zij stelt voor Nijmeegse scholen bij het evenement te betrekken, bijvoorbeeld het ROC, als onderdeel van een lesprogramma.



Iedereen kan meedoen. Sekse, leeftijd, ras, geloof, seksuele voorkeur en handicap spelen geen rol. De laatste Euro Games werden in juli 2016 in Helsinki gehouden, waaraan 1.400 sporters deelnamen. Drie jaar stond het evenement niet op de kalender, maar voor de komende jaren zijn er al steden aangewezen. Het eerstvolgende vindt plaats in Rome (2019), daarna volgen Düsseldorf (2020) en Malmö/Kopenhagen (2021). Oorspronkelijk zijn de spelen een Nederlands initiatief. In 1992 en 1993 werden de eerste edities in Den Haag gehouden. Zowel het aantal sporten als deelnemers varieert sterk. De meest succesvolle editie was Stockholm 2015 toen er ruim 4.500 deelnemers waren uit 71 landen met 28 verschillende sporten.



Voor Nijmegen is al een reeks mogelijke sporten geselecteerd: voetbal, zwemmen, atletiek, hockey, ballroomdancing, badminton, (beach)volleyball, wielrennen en tennis. Er zijn in de stad geschikte accommodaties voor te vinden. De commissie LHBT adviseert verder om rugby, roeien en crossfit aan die lijst toe te voegen.