Nijmegen wil veel meer dan 100 vluchtelingen uit Moria toelaten: ‘De situatie is rampzalig’

‘Onze stad is in het verleden hard getroffen door oorlogsgeweld en veel oudere Nijmegenaren kunnen zich de verschrikkingen van oorlog en armoede goed herinneren’, staat in het manifest. ‘Wij blijven daarom bij iedere crisis onze lokale verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen die door oorlogsgeweld of politieke vervolging hun land moeten verlaten, zijn welkom in onze stad.’



Nijmegen heeft zich eerder dit jaar al aangesloten bij ‘The coalition of the willing’, een beweging van 170 gemeenten en vijf provincies die vluchtelingenkinderen willen opvangen.