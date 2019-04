Nijmegen wil woontoren van 110 meter hoog aan rand van centrum

NIJMEGEN - Bij de Hezelpoort in Nijmegen-West, aan de rand van het stadscentrum, moet een woontoren van maximaal 110 meter hoog komen. De vraag is nu of investeerders eraan willen. Het gebouw met 35 verdiepingen zou het hoogste van de stad worden. Ter vergelijking: het Erasmusgebouw van de universiteit is 88 meter hoog.

De naam voor zo'n wolkenkrabber is er al: Waalpanorama. Maar de realisatie van dit stukje 'Manhattan aan de Waal' is ongewis. Is er een ontwikkelaar in geïnteresseerd en is het financieel haalbaar? Dat zijn vragen die wethouder Nöel Vergunst zich hardop stelt.

Brandveiligheid

Bij woontorens die hoger zijn dan 70 meter, gelden strengere regels rond brandveiligheid, zegt hij. Dan moeten er bijvoorbeeld sprinklerinstallaties komen en dat maakt woningen op hoogte duurder en dus minder aantrekkelijk. Een woontoren van 70 meter hoog zou wat hem betreft ook al goed zijn: dat betekent 23 verdiepingen.

Nog dit jaar komt de gemeente met een aanbesteding: dan moet blijken of bouwers of investeerders geïnteresseerd zijn. Vergunst denkt aan een mix van studentenhuisvesting, sociale huur en duurdere appartementen. Aan het project is een parkeergarage gekoppeld die is bestemd voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers van de stad.

Crisis

De komst van een woontoren op deze locatie in 'West', net buiten het centrum, is een langgekoesterde wens. Tien jaar geleden was er een bijna identiek idee: een woontoren van 120 meter. Maar de plannen bleken financieel niet haalbaar: de economische crisis was een jaar daarvoor losgebarsten. De ontwikkelaars ICE en Strukton trokken zich terug.

Vervolgens koos Nijmegen voor een lagere woontoren, van 65 meter hoog, met daarbij een parkeergarage voor 900 auto's. Maar geen ontwikkelaar die toehapte.