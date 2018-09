Nijmegen wordt gasloos in 2045 en het begint nu

Logopedis­ten­te­kort dreigt in onderwijs

15:23 NIJMEGEN – Er dreigt een tekort aan gespecialiseerde logopedisten in het onderwijs als hun salarissen niet snel gelijkgetrokken worden met die van leerkrachten. Dat zeiden logopedisten van de Nijmeegse Martinus van Beekschool dinsdag. Zij voerden net als honderden collega’s elders in het land actie voor betere arbeidsvoorwaarden in de logopedie.